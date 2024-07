Edmundo Arrocet no ha dejado pasar la oportunidad de rentabilizar económicamente el embarazo de Alejandra Rubio. Lejos de quedarse ahí, el que fuera novio de la recordada presentadora ha aprovechado la ocasión para reclamar a las hijas de la que fue su pareja la elevada cantidad que le habría prestado en su día, asegurando que si no le devuelven el dinero lo reclamará a través de los juzgados. Unas declaraciones a las que Carmen no ha dudado en responder.