Sonia Ferrer afirmaba hace unos días que la mujer que presuntamente habría extorsionado a Álvaro Muñoz Escassi "no sabe con quién se está metiendo", asegurando que "probablemente salga perdiendo". Ya que la propia Ferrer asegura que "no le gustaría tenerlo como enemigo". Unas declaraciones que han dado mucho que hablar y que no se quedaban ahí, ya que la presentadora se cuestionaba sorprendida que nadie salga hablando mal del de Escassi habiendo, también según sus palabras, "tantos cadáveres en el camino".