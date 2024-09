Antonio Tejado mantiene el silencio tras la broma de su tía María del Monte sobre el robo

Antonio Tejado ha vuelto a ser el centro de atención mediática, aunque esta vez, no por sus propias acciones, sino por la reacción a una broma de su tía, la cantante María del Monte. Hace poco más de un año, la residencia de la reconocida artista sevillana fue escenario de un violento robo en el que se llevaron varios relojes de alta gama. Aunque este incidente dejó una marca en la familia, María del Monte ha demostrado una notable recuperación emocional, llegando incluso a bromear sobre el suceso durante uno de sus conciertos más recientes en Málaga.

María del Monte bromea sobre el robo, pero Antonio Tejado no reacciona

Durante su actuación, María del Monte sorprendió a sus seguidores al hacer un comentario jocoso mientras pedía a una amiga que le guardara su reloj en el camerino. "Toma, que se me ha olvidado quitármelo. ¡Para uno que me queda!" exclamó la cantante entre risas, añadiendo que en la vida es mejor "tomarse las cosas como vengan, aceptarlas y no luchar contra ellas". Este comentario fue recibido con humor por el público, quienes aplaudieron la actitud positiva de la artista ante un evento tan traumático.

Sin embargo, cuando se le preguntó a Antonio Tejado sobre la broma de su tía, su reacción fue diametralmente opuesta. El sobrino de María del Monte no mostró ni una pizca de humor ante la situación, manteniendo una expresión seria y evitando hacer cualquier declaración al respecto. Esta actitud no ha pasado desapercibida, especialmente considerando que Antonio Tejado ha estado en el ojo del huracán desde que fue relacionado con el asalto.

Un verano de rumores y silencio para Antonio Tejado

El verano ha sido una temporada de especulaciones para Antonio Tejado. A pesar de los rumores que indicaban que la relación con su novia, Samara Terrón, estaba en crisis, la pareja ha demostrado lo contrario. Tras ser visto coqueteando con una camarera en un conocido local de Sevilla, se desataron especulaciones sobre una posible infidelidad. No obstante, Samara ha dejado claro que sigue confiando en Antonio Tejado, y ambos han reaparecido juntos, mostrando que su amor sigue intacto.

Aunque Antonio Tejado pasó parte del verano en la costa de Huelva junto a su madre y su hermano Chema Tejado, poco se supo de Samara Terrón durante ese tiempo. La ausencia de la pareja en público alimentó aún más los rumores de separación, pero su reciente aparición juntos sugiere que no hay tal crisis en su relación.

El juicio pendiente de Antonio Tejado y su postura reservada

Desde que Antonio Tejado fue puesto en libertad provisional el pasado 20 de mayo, ha mantenido un perfil bajo, evitando en la medida de lo posible cualquier comentario sobre los asuntos legales que aún le rodean. El juicio, que está previsto para marzo de 2025, podría enfrentar a Antonio Tejado a una pena de hasta cinco años de prisión si se demuestra su participación como autor intelectual en el robo a la casa de su tía. Ante este incierto panorama, Tejado ha optado por el silencio como su mejor estrategia, evitando responder a las preguntas de los medios sobre el caso y sobre el miedo que su tía, María del Monte, y su pareja, Inmaculada Casal, aún podrían sentir tras el violento incidente.

La actitud de Antonio Tejado ha sido de total indiferencia frente a las bromas y comentarios que han surgido en torno al robo, lo que ha llevado a muchos a cuestionar su estado emocional y su relación actual con el resto de la familia. En su última aparición, se limitó a mover la cabeza con incredulidad cuando se le mencionó el tema, sin dar más detalles sobre su postura.

María del Monte sigue adelante, pero Antonio Tejado guarda silencio

Mientras que María del Monte parece estar superando poco a poco el trauma del robo, Antonio Tejado ha optado por mantenerse al margen, sin mostrar ninguna emoción pública respecto a la broma de su tía. Esta actitud reservada ha despertado especulaciones sobre la relación entre ambos y si el comentario de la cantante podría haber sido un dardo indirecto hacia su sobrino.

A pesar de los rumores, lo cierto es que Antonio Tejado sigue siendo una figura controvertida dentro y fuera de los medios, con un futuro legal que aún está por definirse. Mientras tanto, la familia Pombo se mantiene unida y centrada en sus propias vidas, con María del Monte retomando su carrera musical con fuerza y humor, y Antonio Tejado enfrentándose a un juicio que podría cambiar su vida para siempre.