Ágatha Ruiz de la Prada está en el ojo del huracán mediático después del desafortunado comentario que hizo este fin de semana en su visita al plató del programa 'Fiesta' al comparar la caótica situación en la que se encuentra en plena mudanza, con la raza gitana: "Estoy viviendo como las gitanas. No tengo de nada, ni luces, ni cocina, ni lavabo, ni sofá..." apuntaba, sin imaginar que sus palabras iban a desatar una oleada de críticas en su contra, y que rostros conocidos como Lolita Flores, Paco León o Bárbara Rey iban a arremeter contra ella tachándola de "racista".

"Es la típica frase que se pronuncia"

Consciente de su error, la colorida diseñadora intervenía por teléfono en 'Espejo Público' para disculparse con la raza gitana, asegurar que no quería ofender a nadie, y dejar claro que no es una persona racista. "Me encanta la comunidad gitana, tengo muchos amigos de ahí, los adoro y les pido perdón. Ya les he pedido disculpas. Es la típica frase que se pronuncia, pero lo he hecho sin ningún tipo de maldad" apuntaba arrepentida.

Una polémica en la que Ágatha cuenta con una inesperada defensora, ya que a pesar de los enfrentamientos y cruces de declaraciones que han tenido en los últimos tiempos, Carmen Lomana no ha dudado en desmarcarse de la opinión general y mostrar su apoyo a la ex de Pedro J. Ramírez al considerar desmedidas las críticas que está recibiendo por su desafortunada frase sobre los gitanos.

"¿Tú te crees que eso es un tema de actualidad y para liar la que han liado? Tú sabes todas las que he tenido yo con ella, pero para nada lo ha hecho con ninguna intención. Cómo lo va a hacer, eso son cosas que se dicen porque forman parte de tonterías, no sé. Yo ni la apoyo ni la dejo de apoyar, pero creo que no es para organizar la que están montando" ha sentenciado rotunda, afirmando que "esas cosas ocurren" y aplaudiendo el gesto de Ágatha de pedir perdón a la etnia gitana.