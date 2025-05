El dúo musical Andy y Lucas vuelve a estar en el centro de la polémica. Tras la reciente noticia sobre la operación de nariz de Lucas, nuevos rumores sobre una presunta pelea entre ambos surgieron luego de un concierto reciente. Testigos cercanos aseguraron que el incidente ocurrió en el camerino, culminando en una discusión a gritos, y que, como consecuencia, Andy terminó hospitalizado debido a una grave lesión muscular.

Sin embargo, Lucas ha salido al paso de estos rumores y ha desmentido rotundamente los hechos. El cantante ha explicado al equipo de Europa Press: "¡Pero si ayer Andy habló! Ayer habló y dijo que estaba perfecto todo", dejando claro que no hubo ninguna disputa física entre ellos. También ha querido expresar su afecto hacia su compañero, destacando: "A Andy lo quiero con locura, y es mi familia, ¡que no inventen más líos! ¡Que no inventen más líos!".

Además, sobre los rumores que aseguraban que hubo una pelea física, en la que se mencionaba una patada, Lucas responde: "¿Qué testigos? ¡Qué testigos! Nada, no hay nada, hija, de verdad. Está todo bien". Con estas declaraciones, el cantante pretende poner fin a los rumores y reafirmar que su relación con Andy sigue siendo excelente.