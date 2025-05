Desde que anunciaron su inesperada ruptura a finales de 2014, Lola Lolita e Isaac Belk han seguido caminos separados. Aunque, por el momento, el tiktoker no se ha dejado ver con ninguna otra chica, lo cierto es que la influencer ilicitana ha estado muy bien acompañada en las últimas semanas.

Tras pasar unos días en República Dominicana en lo que parecía un viaje entre amigos, descubrimos que Lola estaba acompañada por Alonso López, el corredor de Moto2 que parece haberse convertido en su nueva ilusión tan solo unos meses después de su sonada separación. Una relación que está dando mucho de qué hablar, tanto por la rapidez con la que la joven ha rehecho su vida como por su aparente intención de mantenerla en privado.

El equipo de Europa Press ha podido hablar con Ibelky, quien se ha desmarcado por completo de esta nueva pareja sorpresa: "Bueno, al final yo qué sé, cada uno no, al final yo qué sé. Me es igual, poco tengo yo qué decir, ¿sabes? Hago mi vida y ya está". Algo incómodo ante la situación, ha querido dejar claro que actualmente no mantiene ningún tipo de contacto con la que fue su pareja durante tres años: "No, sin más, cada uno hace su camino, no pasa nada. Cada uno hace su camino".

Sobre su ruptura, asegura que no tiene nada más que añadir: "Son cosas de cada uno, de sus relaciones, y tampoco... pasan las cosas que pasan en la vida. A seguir cada uno a su camino y ya está". Pero, ¿eso significa que ya ha abierto las puertas al amor? El influencer lo tiene claro, al menos por ahora: "Quizás esté en otra etapa, la verdad, pero es algo que no me preocupa ni le doy vueltas, el amor. Va, viene, llega, se va. No es algo que se busque ni a lo que haya que hacer, ya está, no pasa nada".

Parece que, a pesar de seguir compartiendo círculo de amistades y haber afrontado la ruptura con total naturalidad, la expareja vive etapas distintas y prefiere dejar atrás lo que un día fue, para centrarse en sus metas y nuevos objetivos por separado.