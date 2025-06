Lara Álvarez ha reaparecido ante los medios de comunicación después de que el pasado 18 de mayo anunciara su ruptura con Perico Durán tras seis meses de intensa relación en los que la presentadora parecía estar más feliz que nunca. Lo ha hecho en el acto de presentación de su nuevo proyecto, un 'quiz show' que presentará en TVE: 'La conexión'. La presentadora no ha querido aclarar los motivos de su ruptura, pero sí ha explicado el momento que está viviendo ahora mismo, aclarando que "el amor consciente no es fácil". Respecto a las relaciones de pareja, Lara Álvarez ha indicado que para ella "lo único que puede ser un fracaso es quedarte donde no eres feliz". Por último, también ha hablado del año de parón profesional que ha vivido, asegurando que ha sido "de mucho aprendizaje y mucho movimiento".