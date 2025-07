La infidelidad destapada por la kiss cam del concierto de Coldplay en Boston se ha convertido en uno de los temas más comentados del momento. Las cámaras captaban al CEO de la empresa Astronomer, Andy Byron, y a la directora de RRHH de la compañía, Kristin Cabot, de lo más acaramelados; al verse en las pantallas gigantes del estadio, él optaba por agacharse mientras su amante se giraba intentando pasar desapercibida, protagonizando una escena que ha dado la vuelta al mundo y ha provocado la dimisión del empresario y su separación matrimonial.

Este lunes se ha hablado de este tema en 'Y ahora Sonsoles' y, con la espontaneidad que le caracteriza, Ana Obregón ha revelado detalles hasta ahora desconocidos de la deslealtad más dolorosa que ha vivido, sincerándose como nunca sobre la aventura de Alessandro Lequio con Silvia Tinao que provocó su ruptura fulminante en 1994, cuando su hijo Aless tenía 2 años.

"Lo sabe toda España: las del padre de mi hijo. Fue con una que, encima, era mayor que yo, y eso me dio rabia. Era bastante más mayor, y con perdón, más fea. Era una azafata" ha recordado, relatando a continuación cómo descubrió la traición del italiano.

"Yo presentaba '¿Qué apostamos?' y un día me encontré a una amiga de hace años que me comentó que veía mucho al padre de mi hijo cerca de donde ella vivía. Me dijo que siempre lo veía entrar a las 8 en esa urbanización. Yo pensé que iría a alguna reunión, pero le pedí que si volvía a verlo, me llamara", ha explicado, revelando que así fue poco después.

"Me puse muy nerviosa, cogí el coche y al llegar subí a casa de mi amiga y lo vi a través de la ventana con unos anteojos" ha añadido, revelando que aunque no había demasiadas dudas, decidió plantarse en el domicilio de la azafata para enfrentarse a Lequio: "Llamé a la puerta y me abrió la tipa. Le dije 'que salga el padre de mi hijo'. Me contestó que no estaba y le respondí: 'eres una mentirosa'. La insulté. Él estaba escondido" ha rememorado entre risas, asegurando que ese fue el momento en el que puso punto y final a su historia de amor.

Y aunque reconoce que le "dolió mucho" esta infidelidad, nunca tuvo rencor por el italiano, con el que siempre ha tenido "una relación maravillosa por nuestro hijo". "Antes, cuando estaba con nosotros, y ahora que no está", ha asegurado.

¿Cómo se tomará Alessandro que haya revelado con detalle cómo le pilló 'in fraganti' con Silvia Tinao? Sin perder la sonrisa, Ana está convencida de que le va a parecer "bien" porque es "una tontería". "Es divertido. Eso hace 20 años o 30" ha zanjado, tomándose con humor la infidelidad y demostrando que la tiene completamente superada.