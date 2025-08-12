Dakota Tárraga, amiga de Michu, ha aparecido ante los medios de comunicación y ha roto su silencio para pronunciarse sobre la tensa relación que rodea a las familias de José Fernando y su expareja. Dakota se ha mostrado contundente y ha asegurado que la nieta de Ortega Cano no encontraría el bienestar que necesita en ninguna de las dos familias, para acto seguido afirmar: "Conmigo estaría mejor". Además, la alicantina también ha opinado de otra de las polémicas del momento: el enfrentamiento de su expareja, Cristian Suescun, con Kiko Jiménez y Sofía Suescun. Dakota ha asegurado que está "a favor de Cristian", pero no le parece "normal" lo que Cristian ha dicho sobre su hermana.