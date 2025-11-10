Ilia Topuria quema la noche madrileña entre celebrities / Europa Press

El conocido luchador Ilia Topuria se encuentra en el foco mediático tras los rumores sobre su posible ruptura con Giorgina Uzcátegui, con quien mantenía una relación desde hace varios años. Sus seguidores comenzaron a sospechar del distanciamiento cuando ambos dejaron de seguirse en redes sociales y eliminaron casi todas sus fotografías juntos, alimentando las especulaciones sobre una crisis sentimental en la pareja. Aunque ninguno ha confirmado oficialmente la separación, las señales y el silencio de ambos protagonistas refuerzan la idea de que atraviesan un momento personal delicado.