Duelo de estilos en los Premios Ídolo 2025: Rosanna Zanetti, Anna Padilla o Anabel Pantoja / Europa Press

Duelo de estilos variopintos en la gala de los premios Ídolo 2025, con la presencia de numerosos rostros muy conocidos. Rosanna Zannetti fue una de las más atrevidas de la gala, con un vestido de transparencias y bordados florales. Mucho más atrevida fue Ana Padilla, con un look de escote profundo en forma de pico y hasta el ombligo, junto a Marina Rivers, que lució un vestido de lentejuelas con escote halter. No podemos dejar atrás a Anabel Pantoja, que sacó la artillería pesada con un vestido entallado con forma de sirena.