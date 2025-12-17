Ana Obregón sobre Jeffrey Epstein: de "es el hombre perfecto" a "es asqueroso"
En el punto de mira sin desearlo, Ana Obregón, se ha visto sorprendida tras la polémica publicación del New York Times en el que la relacionan con Jeffrey Epstein en el pasado. Sorprendida por la gran repercusión que ha tenido la noticia, sobre todo en su entorno, Ana ha explicado en 'Y ahora Sonsoles' cómo lo conoció cuando se mudó a vivir en Nueva York con poco más de veinte años. En el programa ha asegurado que le pone "nerviosa" que unan su nombre a un "depravado de esa magnitud", y ha remarcado que "es asqueroso". Más información