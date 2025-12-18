Así ha sido el tenso reencuentro de la infanta Cristina e Iñaki Urdangarin / Europa Press

Así ha sido el tenso reencuentro de la infanta Cristina e Iñaki Urdangarin

La infanta Cristina e Iñaki Urdangarin se han reencontrado públicamente tras la entrevista en la que el exjugador de balonmano, a corazón abierto, se ha pronunciado sobre su condena de prisión por el Caso Noós y ha confesado que una de las mayores pérdidas que sufrió tras su paso por la cárcel de Brieva fue la de uno de los grandes amores de su vida, la hermana del Rey Felipe VI. Tras estas comentadísimas declaraciones, los ex duques de Palma han coincidido en el último partido de su hijo Pablo Urdangarin. Un 'cara a cara' en el que la tensión ha sido más que evidente y en el que, manteniendo las distancias en todo momento, han evitado cualquier tipo de contacto durante todo el encuentro.