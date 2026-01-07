Secciones

Giorgina Uzcategui, tranquila y en silencio en su tenso reencuentro con Topuria en los juzgados / Europa Press

Inmersos en un complicado proceso de divorcio con un duro cruce de acusaciones entre ambos, Ilia Topuria y Giorgina Uzcategui se han visto las caras este miércoles 7 de enero en los juzgados de Móstoles. A pesar de que en un principio se apuntó que esta cita en los tribunales se debía a que el boxeador había sido citado a declarar tras una denuncia de su expareja por un delito de violencia de género, el campeón de la UFC aclaraba en un comunicado difundido a través de sus redes sociales el pasado sábado que la razón de su reencuentro en los tribunales con la influencer argentina tenía que ver con un "asunto familiar y administrativo relacionado con un viaje al extranjero de su hija", denunciando que llevaba sin ver a la menor -de año y medio- más de cuatro meses a pesar de haberlo intentado en varias ocasiones.

