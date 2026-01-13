Exempleadas del servicio doméstico de Julio Iglesias acusan al cantante de agresiones sexuales / Europa Press

Exempleadas del servicio doméstico de Julio Iglesias acusan al cantante de agresiones sexuales

Exempleadas del servicio doméstico de Julio Iglesias han acusado al cantante de agresiones sexuales cuando trabajaban en sus mansiones del Caribe. Antiguas trabajadoras --una empleada de hogar y una fisioterapeuta-- aseguran haber sufrido tocamientos, insultos y humillaciones durante su jornada laboral en un ambiente de control y acoso continuo, según una investigación realizada por elDiario.es en colaboración con Univisión Noticias. Más información