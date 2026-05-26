Esto sí que no se lo esperaba nadie: Shakira lanza un mensaje de agradecimiento a Gerard Piqué (y no es sarcástico) / Europa Press

Esto sí que no se lo esperaba nadie: Shakira lanza un mensaje de agradecimiento a Gerard Piqué (y no es sarcástico)

A punto de cumplirse cuatro años de una de las rupturas más mediáticas del siglo, Shakira ha vuelto a romper el silencio sobre Gerard Piqué... pero esta vez, de una manera que nadie esperaba. Tras incendiar las redes en su multitudinario concierto de Río de Janeiro autodenominándose "madre soltera", la estrella colombiana ha dado un giro de 180 grados. En una íntima entrevista para el diario británico The Times, Shakira ha sorprendido al mundo al dedicarle unas palabras de profundo agradecimiento al exfutbolista del Barça.