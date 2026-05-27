Preocupación por la salud de Pepa Flores, la inolvidable Marisol / Europa Press

Preocupación por la salud de Pepa Flores, la inolvidable Marisol

Alejada del foco mediático desde hace décadas, Pepa Flores, la inolvidable Marisol, estaría atravesando uno de los momentos más delicados de su vida. La que fuera niña prodigio de nuestro cine con películas como 'Rumbo a Río', 'Un rayo de sol', o 'Tómbola', que se retiró del cine en 1985 y que desde entonces ha intentado llevar una vida 'anónima' -algo que no siempre ha conseguido- en su Málaga natal, vuelve a convertirse en noticia por las preocupantes informaciones que llegan sobre su estado de salud. (Fuente: Semana y Europa Press)