Pablo Alborán, de nuevo soltero: ha roto con Juan Sesma tras un año de relación / Europa Press

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

Pablo Alborán, de nuevo soltero: ha roto con Juan Sesma tras un año de relación

Pablo Alborán y Juan Sesma han puesto fin a su relación. Después de varios meses juntos y de llevar su historia de amor con la máxima discreción, la pareja habría tomado caminos separados. Las primeras pistas llegaron a través de las redes sociales, borrando las imágenes de ambos, mientras que dejaron de mostrarse juntos públicamente desde hace tiempo, algo que llamó la atención de sus seguidores. Ahora, ha llegado la confirmación de esta ruptura. (Fuente: Europa Press e Instagram)