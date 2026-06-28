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Plex declara su amor a Aitana con un carrusel de sus momentos más especiales

Aitana se encuentra en uno de sus mejores momentos a nivel personal y profesional. Coincidiendo con el cumpleaños de la cantante, su pareja Plex ha compartido un emotivo carrusel de imágenes en el que recopila algunos de los momentos más especiales que han vivido juntos durante los últimos meses. (Fuente: Europa Press/Instagram)