Así va a ser la boda de Taylor Swift / Europa Press

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Así va a ser la boda de Taylor Swift

Todo preparado para la gran boda de Taylor Swift y Travis Kelce. Aunque los novios no se han pronunciado y todo sigue bajo el máximo secreto, el 'sí, quiero' del año en Estados Unidos se celebra este fin de semana en Nueva York. La cantante de Love Story y el jugador de los Kansas City Chiefs han dado el pistoletazo de salida a las celebraciones con una cena que tuvo lugar anoche en el Madison Square Garden para sus invitados, seguida de una gran fiesta en el emblemático estadio que tendrá lugar esta noche en el recinto de Midtown Manhattan. Se espera la presencia de más de 1.000 invitados en una ceremonia que comenzará a las 17:30 (hora local) y se prevé que finalice a las 2:00 de la madrugada. (Fuente: Imágenes Cedidas)