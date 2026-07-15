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Ester Expósito reaparece muy seria tras la amarga derrota de Mbappé contra España
Ha sido uno de los nombres más sonados en los días previos a la semifinal que ha enfrentado a España con Francia. Una petición clara para Ester Expósito por parte de la afición española: que mantuviera bien entretenido a Kylian Mbappé en la noche previa al partido. Ahora, llegan las primeras imágenes de la actriz tras la derrota de la selección francesa. Ester ha reaparecido horas después de la victoria de España y ha optado por el silencio cuando las preguntas han girado en torno a su pareja.