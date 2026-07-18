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Bertín Osborne rechazó actuar en playback antes de cancelar su concierto: "Me parece estafar"

Se siguen conociendo más detalles de las cancelaciones de conciertos por parte de Bertín Osborne por problemas de salud. No cantar si no puede hacerlo en condiciones. Esa fue la decisión de Bertín, que se negó a usar playback. "Me dijo: 'Podría cantar en playback, pero me parece estafar al ciudadano que viene con ilusión de escucharme. A mí me gusta interactuar con la gente, hablar con el público, contarles un chiste, echar un piropo. Si no voy, no voy con todas las consecuencias", ha explicado el concejal de Festejos de Chamberí.