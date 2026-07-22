Rosalía se sitúa en el centro de la polémica tras la final del Mundial entre España y Argentina / Europa Press

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Rosalía se sitúa en el centro de la polémica tras la final del Mundial entre España y Argentina

Rosalía se ha colocado en el centro de la polémica tras la victoria de la Selección española en la final del Mundial de fútbol contra Argentina. La cantante, que se dejó ver por las gradas en algunos de los partidos que la Selección disputó en Los Ángeles, ha reaccionado en redes sociales a la victoria del combinado nacional con el reposteo de una publicación que ha desatado la polémica. Más información