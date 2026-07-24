Chenoa, sobrepasada, huye de las cámaras ante la polémica con su perrita Cloe / Europa Press

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Chenoa, sobrepasada, huye de las cámaras ante la polémica con su perrita Cloe

Chenoa ha reaparecido en plena polémica por la identidad de su perra, Cloe. La cantante, al percatarse de la presencia de las cámaras, ha dado media vuelta junto a su mascota y ha regresado rápidamente a casa. La controversia comenzó después de que una mujer asegurara en redes sociales que Cloe podría ser en realidad Lola, la perra que, según denuncia, fue robada a su hijo durante un viaje a Tenerife en abril de 2024. La denunciante sostiene que ambos animales presentan rasgos muy similares y reclama que se realice una prueba de ADN para confirmar su identidad. Ante la repercusión del caso, el equipo de Chenoa emitió un comunicado en el que niega rotundamente que se trate del mismo animal. Más información