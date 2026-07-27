Miri Pérez-Cabrero confirma su relación con Alejandro Albalá tras el flechazo en Supervivientes / Europa Press

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Miri Pérez-Cabrero confirma su relación con Alejandro Albalá tras el flechazo en Supervivientes

Europa Press

Lo que comenzó como una gran complicidad en los Cayos Cochinos ha terminado convirtiéndose en una historia de amor. Miri Pérez-Cabrero y Alejandro Albalá han confirmado por fin su relación sentimental meses después de que surgieran los primeros rumores durante su paso por 'Supervivientes All Stars', donde su cercanía no pasó desapercibida para compañeros y espectadores. (Fuente: Europa Press e Instagram)