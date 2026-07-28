Así responde Melody a los rumores de ruptura con el padre de su hijo / Europa Press

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Así responde Melody a los rumores de ruptura con el padre de su hijo

Desde su paso por Eurovisión, la vida personal de Melody ha estado en el centro de la actualidad. Los rumores de una posible crisis con Ignacio Batallán, padre de su hijo Cairo, comenzaron hace meses después de que ambos dejaran de seguirse en redes sociales y eliminaran varias fotografías juntos, alimentando las especulaciones sobre una supuesta ruptura. Sin embargo, tanto la cantante como su entorno han ido desmintiendo esas informaciones en diferentes ocasiones. (Fuente: Instagram y Europa Press)