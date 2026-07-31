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Así reacciona Paz Vega a las imágenes de Orson Salazar rodeado de mujeres en Ibiza

Así reacciona Paz Vega a las imágenes de Orson Salazar rodeado de mujeres en Ibiza

Así reacciona Paz Vega a las imágenes de Orson Salazar rodeado de mujeres en Ibiza / Europa Press

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Así reacciona Paz Vega a las imágenes de Orson Salazar rodeado de mujeres en Ibiza

Europa Press

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Paz Vega atraviesa una etapa especialmente delicada desde que el pasado mes de abril se hizo pública su separación de Orson Salazar. En las últimas semanas el nombre del empresario ha vuelto a ocupar titulares tras ser fotografiado disfrutando de unos días en Ibiza a bordo de un yate rodeado de varias mujeres. Preguntada por esas imágenes, la actriz ha dejado claro que no tiene ningún interés en entrar en ese asunto.

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