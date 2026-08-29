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Susanna Griso sus primeros meses de casada: "Ha sido una luna de miel atípica"

Susanna Griso sus primeros meses de casada: "Ha sido una luna de miel atípica"

Europa Press

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Susanna Griso sus primeros meses de casada: "Ha sido una luna de miel atípica"

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Susanna Griso no ha querido perderse una noche tan especial como la del homenaje a José Luis 'El Turronero' en Ubrique, una cita que ha reunido a numerosos rostros conocidos y amigos del empresario. Durante su encuentro con los medios, Susanna también hablaba de su reciente matrimonio y de cómo está viviendo esta nueva etapa personal. Además, reconocía que su viaje de novios ha sido bastante diferente a lo que podría imaginarse en una luna de miel tradicional, ya que sus compromisos y, sobre todo, las visitas de amigos han marcado estos primeros meses como recién casada.

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