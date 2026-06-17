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Los cortes de Hogueras ponen a prueba la movilidad en Alicante: 30 segundos desde dentro del atasco

Los cortes de Hogueras ponen a prueba la movilidad en Alicante: 30 segundos desde dentro del atasco

Los cortes de Hogueras ponen a prueba la movilidad en Alicante: 30 segundos desde dentro del atasco / Rafa Arjones

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Los cortes de Hogueras ponen a prueba la movilidad en Alicante: 30 segundos desde dentro del atasco

Rafa Arjones

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Las restricciones de tráfico por las Hogueras transforman cada día la circulación en el centro de Alicante. en una moto, recorremos algunos de los puntos más afectados por los cortes, desvíos y retenciones. Un viaje de apenas 30 segundos que muestra cómo cambian los desplazamientos durante las fiestas y el reto diario al que se enfrentan conductores y usuarios del transporte urbano.

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