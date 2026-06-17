Empieza la cuenta atrás: las hogueras de Especial muestran sus primeras piezas / Rafa Arjones

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Empieza la cuenta atrás: las hogueras de Especial muestran sus primeras piezas

Alicante ya ha comenzado a cambiar de aspecto. Las calles que dentro de unos días serán escenario de algunos de los monumentos más espectaculares de las Hogueras vivieron este miércoles una intensa jornada de actividad con la llegada de las primeras piezas de la categoría Especial. Camiones, grúas y operarios marcaron el ritmo de un día que dejó las primeras imágenes de una ciudad inmersa de lleno en la plantà. Más información