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¿Qué tiene que tener una mascletà para ser de 10? Preguntamos en el Racó de Información TV

¿Qué tiene que tener una mascletà para ser de 10?

19 de junio. Primer día del concurso oficial de mascletàs de Hogueras 2026 en Luceros.

Y antes de que suene la pólvora, hemos buscado el primer veredicto popular desde el Racó de INFORMACIÓN TV: ritmo, emoción, potencia… y un final que se note en el pecho.

Alicante ya está preparada para puntuar la pólvora 🔥