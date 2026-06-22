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Un ciprés arde en el parque del PAU 1 de Alicante por una traca

Un ciprés arde en el parque del PAU 1 de Alicante por una traca

Un ciprés arde en el parque del PAU 1 de Alicante por una traca / INFORMACIÓN

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Un ciprés arde en el parque del PAU 1 de Alicante por una traca

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Los vecinos del PAU 1 vieron como este fin de semana ardía un ciprés del parque Papa Juan Pablo II a causa de una traca. El olor a quemado y la altura de las llamas alertaron a los alicantinos que disfrutaban de una noche de fiesta en la barraca de la hoguera Don Bosco, que se encuentra a pocos metros, y llamaron a los bomberos. Al parecer, unos jóvenes tiraron una traca cerca de los árboles y uno de ellos prendió. La Policía Local se personó en el parque hasta que llegaron los bomberos, aunque poco pudieron hacer porque ya sólo quedaban los restos calcinados del ciprés.

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