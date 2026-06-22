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Test de Hogueras: ponemos a prueba a los alicantinos en el racó de INFORMACIÓN TV

Test de Hogueras: ponemos a prueba a los alicantinos en el racó de INFORMACIÓN TV

Test de Hogueras: ponemos a prueba a los alicantinos en el racó de INFORMACIÓN TV / Mar Vives

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Test de Hogueras: ponemos a prueba a los alicantinos en el racó de INFORMACIÓN TV

Mar Vives

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¡EXAMEN DE HOGUERAS! ¿Cuánto saben los alicantinos de nuestras fiestas?

En el racó de Información TV hemos puesto al público a prueba con estas preguntas:

  • ¿Dónde se planta la Hoguera Oficial?
  • ¿Qué hoguera se ha llevado el primer premio de Categoría Especial?
  • ¿En qué año se fundaron las Hogueras?

Algunos han aprobado con nota… y otros necesitan repasar antes de la cremà.

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