¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
Test de Hogueras: ponemos a prueba a los alicantinos en el racó de INFORMACIÓN TV
¡EXAMEN DE HOGUERAS! ¿Cuánto saben los alicantinos de nuestras fiestas?
En el racó de Información TV hemos puesto al público a prueba con estas preguntas:
- ¿Dónde se planta la Hoguera Oficial?
- ¿Qué hoguera se ha llevado el primer premio de Categoría Especial?
- ¿En qué año se fundaron las Hogueras?
Algunos han aprobado con nota… y otros necesitan repasar antes de la cremà.