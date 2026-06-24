Lydia Ferrándiz

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Esto es lo que opinan los alicantinos de la última mascletà: “Me ha hecho llorar”

La pirotecnia Alto Palancia, procedente de Castellón, ha sido la encargada de cerrar este miércoles el concurso de mascletás de la plaza de los Luceros dentro de las Hogueras 2026. El disparo, último del certamen en el emblemático escenario alicantino, ha congregado a cientos de alicantinos que han seguido con atención una propuesta marcada por la intensidad y el ritmo hasta el esperado terremoto final.

La respuesta del público no se ha hecho esperar. Muchos de los asistentes han destacado la musicalidad y la cadencia del espectáculo pirotécnico, que logró emocionar a buena parte de los presentes. “Me ha hecho llorar”, confesaba una espectadora al término de la mascletà, reflejando el sentir de numerosos alicantinos que valoraron especialmente la armonía del disparo y su capacidad para transmitir emociones en una jornada que puso el broche final al concurso de Luceros.