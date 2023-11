La provincia de Alicante amanecerá este sábado con cielo poco nuboso y temperaturas en ascenso, sobre todo de las máximas, que subirán hasta los 25 grados en localidades como Orihuela, Elche o Dénia, en dos menos, en 23 se detendrá el mercurio en Alicante o Torrevieja. Valores también muy agradables durante las horas centrales del día en el interior, donde no bajarán de los 20 grados. Las mínimas no experimentarán cambios significativos respecto al viernes, destacando esos 9 grados de Villena, como el valor más bajo de toda la provincia, mientras que en la costa, las temperaturas estarán en torno a los 14 o 15 grados. Y atención al viento, porque seguirá siendo el protagonista del día, soplará moderado a fuerte oeste y suroeste, con rachas muy fuertes en el interior por la tarde, aunque AEMET no ha decretado ninguna alerta para la provincia, ni el sábado ni el domingo, cuando continuarán registrándose rachas muy fuertes, sobre todo en el interior, aunque amainará a medida que transcurra la jornada. Un domingo muy soleado, con temperaturas máximas en valores todavía elevados para esta época del año, como demuestran esos 24 grados de Alicante o Elche, atentos en el interior, porque allí sí se notará un ligero descenso, sobre todo de las mínimas, que bajarán hasta los 7 grados, el valor más bajo de toda la provincia. Y precaución también el domingo con el viento que soplará moderado a fuerte de componente oeste, con rachas muy fuertes en el interior por la mañana, amainando a flojo durante la tarde.