Con motivo del Día Mundial del Glaucoma, que se celebra hoy (12 de marzo), la Fundación Jorge Alió, en colaboración con el Ayuntamiento de Alicante y la Universidad de Alicante (UA) ha organizado una jornada de revisiones gratuitas en la sede de Alicante de la UA. Cientos de personas se han acercado para hacerse un reconocimiento de salud visual y prevenir el glaucoma.

Realizarse una revisión al menos una vez al año, esta es la consigna que afirman los expertos de la Fundación Alió, y hacen hincapié: no importa que te encuentres bien y no tengas síntomas. El glaucoma es conocido como "ceguera silenciosa" precisamente porque no presenta ningún tipo de sintomatología hasta estar en fase muy avanzada.