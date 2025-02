El miércoles 12 de febrero seguiremos muy pendientes del cielo, aunque la probabilidad nos deja dudas, con posibles chubascos en toda la provincia. Además, estos podrían descargar de forma fuerte o incluso con granizo en el norte de la provincia. Sin embargo, lo revuelto de las tormentas no se dejará notar en las temperaturas, que, de hecho, subirán, rebasando los 20 grados en el litoral.