La cantante ilicitana Vera Lu y el pianista alicantino Enrique Pedrón Quintet llevan el sonido del jazz mediterráneo al Paraninfo de la Universidad de Alicante hoy, miércoles 12 de febrero, a las 19:00 horas. Actuarán junto al contrabajista Andrés Lizón, el saxofonista Rafa González y el batería Curro García. El concierto es gratuito, aunque requiere solicitar invitación, y se ofrece dentro del plan de actividades musicales de la X edición del Ciclo de conciertos Indrets Sonors de la Fundación SGAE.

Vera Lu & Enrique Pedrón Quintet transitan por estilos como el jazz, el swing, la bossa nova y la samba. El pasado año 2024 se unieron para publicar el álbum Terra banyada, que incluye una selección de canciones inspiradas en el Mediterráneo, cargadas de naturalidad, sensibilidad y elegancia. Terra banyada es el cuarto disco de Vera Lu, vocalista apasionada por el jazz melódico más clásico desde que, a los 18 años, descubrió a Billie Holiday. Enrique Pedrón es un referente del jazz alicantino. Ha participado en cientos de sesiones de grabación y ha acompañado a artistas y grupos como Four Tops, The Platters o The Drifters.