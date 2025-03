La Generalitat Valenciana tendrá presupuestos para este 2025, estarán centrados en la reconstrucción de Valencia. Tras largas negociaciones y después de tres atrasos consecutivos, Mazón sumará los votos imprescindibles de Vox para sacar adelante las cuentas. Un balón de oxígeno que no será gratuito. A cambio, el PP endurece su discurso contra la inmigración, no aceptará más menores no acompañados en centros de la Generalitat, y contra las políticas verdes europeas. Así ha transcurrido la comparecencia (sin opción a preguntas) de este lunes de Carlos Mazón justificando estas decisiones y destacando, una vez más, la cacería de la que, asegura, está siendo objeto por parte de la izquierda, a quién también ha dedicado buena parte de su discurso.