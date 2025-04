El Hércules juega el próximo domingo 27 de abril, a las 19:30 horas, en el Rico Pérez contra el Alcorcón. Un encuentro que, tras la derrota contra el Betis Deportivo, puede parecer insustancial por la lejanía de los puestos de play off. No obstante, Rubén Torrecilla lo tiene claro: “Nadie va a bajar los brazos mientras yo esté aquí”. Y explica que si detecta que alguien no compite al 100 %, se quedará en el banquillo. Un lugar en el que no estará Abraham del Moral, que será titular en el lateral izquierdo por la sanción de Retuerta.

Los partidos siguen siendo importantes, pero en la recta final de temporada, el Hércules pone el foco en las renovaciones para armar la plantilla de la próxima competición. Las prioritarias son Carlos Abad y Javi Moreno. La directiva negocia con los dos, pero faltan cerrar flecos. El técnico afirma que “es normal que otros equipos quieran a nuestros jugadores, están haciendo una temporada brutal”, pero confía en que se queden porque aquí “han conseguido ser felices” Consulta en el vídeo de InformaciónTV la rueda de prensa íntegra del entrenador del Hércules. Sin cortes, con todas las respuestas del técnico extremeño sobre la actualidad del club.