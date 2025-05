El verano adelantado que se está viviendo en gran parte de España, todavía no llegará a la provincia de Alicante. El calor que se padecerá en valles como el del Guadiana o el Guadalquivir, avanzará a lo largo y ancho del territorio español, pero no se espera que eleve considerablemente los mercurios alicantinos hasta finales de semana, probablemente con el viernes y el sábado 30 y 31 de mayo, como los días más notables de calor. Para mañana, martes 27 de mayo, como podrán ver y escuchar en el vídeo, la jornada será muy similar a la de hoy, con sol y temperaturas en torno a los 25 grados en la costa y que no llegarán a los 30 en el interior.