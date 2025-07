La isla de Tabarca no contará con servicio de bomberos a partir de este martes, 1 de julio. Los efectivos del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento del Ayuntamiento de Alicante han sido informados oficialmente de la “suspensión hasta nuevo aviso” de su actividad en la isla.

El servicio, que fue implantado por primera vez en 2023 en el Centro de Educación Ambiental de Tabarca, ha quedado interrumpido después de que, a principios de junio, comenzaran los trámites para que su gestión pase a manos de una empresa privada. Como consecuencia, los bomberos han perdido su espacio operativo en la isla y se muestran pesimistas ante la posibilidad de una pronta solución.

Desde el Ayuntamiento de Alicante aseguran que “el servicio no se suspende, se retrasa unos días”, aunque no se ha especificado una fecha para su reanudación. Este no es el primer conflicto relacionado con el cuerpo de bomberos en Tabarca. El año pasado ya se denunciaron carencias de personal y problemas de mantenimiento, lo que limitó seriamente la operatividad del servicio en la isla.