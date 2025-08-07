El próximo 15 de agosto comenzará la huelga de los trabajadores de Azul Handling, filial de RyanAir que proporciona los servicios de tierra, pasaje o facturación. Desde la Unión General de Trabajadores señalan que han convocado este paro, según explican en un comunicado al que ha tenido acceso INFORMACIÓN TV, "tras constatar que la empresa continúa una política laboral que precariza las condiciones de trabajo y vulnera derechos básicos de la plantilla, sin atender a propuestas de solución". Ayer, 6 de agosto, se reunieron sin llegar a ningún acuerdo y hoy se han vuelto a reunir por los servicios mínimos, de nuevo sin acuerdo entre sindicatos y patronal.

Cuándo se realizará la huelga

El 15 de agosto, festivo nacional, es el día elegido para comenzar una huelga que se realizará en toda España, también en el aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández. El paro continuará los días 16 y 17 agosto. Respecto al horario, será por tramos, de 05:00 a 09:00 horas, de 12:00 a 15:00 h y de 21:00 a 23:59 h.

Desde UGT advierten que si no se llega a un acuerdo con la empresa y sigue sin haber acercamientos, la huelga continuará todos los miércoles, viernes, sábados y domingos hasta finalizar el año el 31 de diciembre de 2025, en las mismas franjas horarios.

En qué puede afectar la huelga y cómo solucionarlo

El paro de los trabajadores de RyanAir puede ocasionar colas y retrasos en los vuelos de la compañía. Los usuarios, ante retrasos o posibles cancelaciones, pueden pedir compensación económica y, dependiendo del tiempo de la tardanza, la devolución del billete o del importe de los gastos ocasionados.