El viernes 8 de agosto la provincia de Alicante amanecerá con cielos despejados durante la primera parte de la jornada y la aparición de algunas nubes altas de cara a la tarde. En el litoral, la primera parte del día estará marcada por el viento que irá disminuyendo la intensidad a partir de mediodía. Las temperaturas mínimas seguirán sin variaciones, mientras que las máximas descenderán ligéramente en los municipios del interior de la provincia.