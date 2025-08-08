Esta semana comienzan las Fiestas de Agosto de Elche en honor a la Mare de Déu. Ayer tuvo lugar la interpretación del himno de los moros y cristianos Elche 1977 y el polémico pregón de Mario Vaquerizo. Con motivo de estas jornadas, nos acompaña en “La Entrevista” de InformaciónTV la concejala de Festejos y Sanidad, Inma Mora, que repasa las novedades y los clásicos eventos de estas fiestas.

La concejala de Festejos nos reveló que este año habrá "más de 2,7 toneladas de pólvora iluminarán el cielo durante la Nit de l’Albà". Además del despliegue pirotécnico, Inma Mora ha destacado la apuesta por reforzar los servicios públicos durante las fiestas, con mayor presencia de efectivos sanitarios, operativos de limpieza y seguridad como en este caso los puntos violetas o el lugar de ocio sin alcohol para todos lo jóvenes.