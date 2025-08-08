El domingo, 10 de agsoto, se celebra el Día Mundial del León. una fecha de concienciación sobre los peligros que sufre esta especie y la importancia de protegerlo de la extinción. Y es que el rey de la selva, ese animal que con su rugido domina todo su alrededor, también sufre la acción humana. Bien sea por caza furtiva, por su uso como trofeo o por la destrucción de su hábitat, lo cierto es que según los datos de la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), se estima que quedan entre 22.000 y 25.000 leones lo que representa una disminución del 50% con respecto a 2006 y un balance de exterminio del 90% de su población en un siglo.

En Bioparc Valencia viven cuatro leones. El centro valenciano participa en el programa internacional (EEP) para su preservación, sea crucial para asegurar su supervivencia, tal y como recomienda esta misma organización.