La jornada del sábado 9 de agosto estará predominada por cielos poco nubosos y temperaturas muy similares a las que se han tenido durante la semana. Los termómetros del inteior de la provincia seguirán marcando un par de grados más que en el litoral.

El domingo 10 de agosto, tendremos cielos despejados en la costa y en el interior podrán tener chubascos a partir de la segunda mitad del día. Las temperaturas mínimas bajarán levemente en toda la provincia, mientras que las máximas descenderán en el ligeramente en el litoral de la provincia.