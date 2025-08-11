Día intenso en el Ayuntamiento de El Campello con la presentación de dos eventos deportivos. El Alcalde Juanjo Berenguer lo ha destacado como "un claro ejemplo de la diversificación de eventos en el municipio". En la caso del "Cross Amanecer" se trata ya de la XXXIV edición convirtiéndose en una prueba clásica del calendario estival de atletismo, con notable éxito en participación y que en el 2025 se va a celebrar el viernes 15 de agosto.

También protagonismo para un evento solidario y emotivo como es el "Memorial de fútbol Adrián Soler". Que cuenta con la colaboración del consistorio, el club local y la familia. Será una vez más un acto con fines benéficos y en su VI edición se disputará el domingo 17 de agosto.

Al mismo tiempo se ha presentado con una visita guiada el área especial lúdico pedagógica en la playa (junto a la Penyeta), destinada a personas con discapacidad funcional, en un claro ejemplo de integración.