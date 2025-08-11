La gente comenzó a arremolinarse en la avenida del alcalde Vicente Quiles. Uno de esos días en los que se respiraba en el ambiente que algo distinto iba a suceder. Ilicitanos e ilicitanas llegaban impacientes, mirando el reloj, esperando a ese tercer aviso que marca las 14:00 horas. Y fue con ese último petardo cuando la pirotecnia Pirodama-Alto Palancia prendió la mecha y dio comienzo a una mascletà de más de 135 kilos de pólvora. El disparo destacó por los petardos a diferentes niveles de altura y por una traca final que hizo las delicias del respetable en cinco minutos y medio de pura adrenalina, sonido y tradición.