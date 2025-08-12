La pirotecnia Turis ha dado el do de pecho en la mascletà que se ha celebrado en Elche este mediodía, poniendo sobre la mesa su candidatura para ser la triunfadora del concurso. Ya se anunciaba como diferente al ser la que contenía más pólvora... y no ha decepcionado. Siete minutos de estallidos y un terremoto final que ha hecho temblar los cimientos de la rotonda ilicitana. Revive la mascletà en el vídeo y todo lo que sucede en las Fiestas de Elche en la programación especial de Información TV, que una vez más, se vuelca con la cultura y la tradición de la provincia.